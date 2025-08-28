'Es prioridad el primer lugar': Erick Aguirre, de Rayados, sobre ser líder del torneo

De cara al compromiso de Liga MX de este viernes ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, los Rayados cerraron su preparación el día jueves en busca de seguir en la parte alta de la tabla.

Erick Aguirre vs Necaxa | IMAGO7

Erick Aguirre, lateral izquierdo de los albiazules, mencionó lo que será el partido ante los camoteros y sobre lo que significa mantener el liderato durante las siguientes Jornadas de la temporada.

“De la misma forma que hemos venido encarando estos últimos partidos, sabemos la necesidad de puntos que tiene Puebla pero el peor error que podemos cometer es pensar que será un partido fácil.”, declaró.

“Obviamente para eso trabajamos todos los días, para eso entrenamos y siempre encaramos los partidos para poder ganar, obviamente es prioridad estar en el primer lugar, quien no quisiera estar.”, declaró.

Jugador de Monterrey, Erick Aguirre | IMAGO7

Piensa en la Selección Mexicana

De igual forma, Aguirre mencionó el tema de la Selección Mexicana de futbol y el camino restante de cara al Mundial de 2026, donde aseguró que ser convocado es una ilusión y motivación.

“Sí claro por supuesto, el ser llamado a la selección va de la mano haciendo bien las cosas en el club. Por su puesto, el representar a tu país siempre será una ilusión y motivación extra.”

Aguirre vs Pachuca en Liga MX | IMAGO7

