Rayados va por otra bomba con delantero Campeón de Champions League

Rayados prepara un nuevo fichaje internacional, se trata de Borja Mayoral, pues las negociaciones con Getafe ya están en curso para completar el traspaso del delantero español, quien también tuvo paso por Real Madrid.

Sergio Ramos convence a Borja Mayoral

De acuerdo a información de Fox Sports, el español está muy cerca de llegar a Rayados de Monterrey, y una de las piezas clave para convencer al delantero fue Sergio Ramos. Además, el entrenador del equipo, Domènec Torrent ya tuvo platicas con él.

Dicha fuente confirma que Rayados de Monterrey se mantiene confiado en que se complete el fichaje, ya que Getafe necesita vender para cumplir con las exigencias del Fair Play Financiero en LaLiga, lo que beneficia al equipo regiomontano.

Borja Mayoral ya aceptó condiciones del contrato con Rayados

Sumado a ello, Borja Mayoral ya dio luz verde sobre su contrato con Rayados, por lo que solo queda que cierren el acuerdo entre clubes. En su momento, Getafe pagó 10 millones de euros a Real Madrid para incorporar al delantero.

Con 28 años, Mayoral viviría un nuevo reto junto a varios de sus compatriotas y viejos conocidos en LaLiga. Con Getafe jugó 114 partidos, en los que metió 38 goles y sirvió cinco asistencias. Con Real Madrid participó en 33 duelos.

