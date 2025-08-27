Dagoberto Espinoza confiesa que aún no asimila ser titular con América

Dagoberto Espinoza atraviesa el mejor momento de su joven carrera con América. En este Apertura 2025, el mexicano se adueñó de la titularidad en el equipo, sin embargo, ahora reconoció que todavía no asimila haberse consolidado como titular bajo las órdenes de André Jardine.

En una reciente entrevista, el defensor azulcrema señaló que la fuerte competencia con Kevin Álvarez lo obliga a dar siempre el máximo, y que la confianza recibida en las últimas semanas es fruto de su esfuerzo constante. Además, reconoció que el proceso ha sido rápido y que aún no siente que exista un titular fijo en su posición, aunque sabe que vive un gran momento.

“Es algo que me he ganado día a día, es difícil y creo que he sufrido mucho. Y ahora que está pasando estoy tratando de aprovecharlo al máximo”, expresó Espinoza. “Todavía no (asimilo ser titular) porque es algo que pasó rápido y a lo mejor no hay como un titular fijo, pero ahora que estoy en gran momento tengo que aprovechar”, agregó el futbolista.

Quiere aprovechar su momento

Asimismo, Espinoza aseguró que todo el sacrificio hecho en su corta carrera, así como el apoyo de su familia, lo motivan a seguir luchando por un lugar en el once inicial del América.

“Ha sido muy difícil, conforme fui avanzando futbolísticamente ya eran otros pensamientos, era de ‘tengo que aprovechar la oportunidad que tengo de jugar en este club’ y ahora no puedo tirar la toalla de todo el sacrificio que hicieron mis papás y todos mis conocidos”, comentó.

