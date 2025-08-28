Ángel Correa borrado de Argentina para la fecha FIFA

La Selección de Argentina presentó su lista de convocados para afrontar los duelos frente a Ecuador y Venezuela, sin embargo, Ángel Correa no forma parte de los convocados por Lionel Scaloni.

Ángel Correa con Argentina en la Copa del Mundo 2022 | @AngelCorrea32

El exjugador del Atlético de Madrid llegó a la Liga MX, desde entonces suma dos goles y una asistencia en los 5 partidos que ha disputado oficialmente en la liga, además de tener destacadas actuaciones con el conjunto felino.

Sin embargo, su buen arranque con los Tigres parece no ser suficiente para Lionel Scaloni, quien finalmente decidió no llamarlo para el cierre de las eliminatorias sudamericanas en las que Argentina ya garantiza su participación en la Copa del Mundo.

Correa en los Tigres | IMAGO7

Ángel Correa se pierde el adiós de Messi

En las últimas horas, el astro Argentino hizo oficial que su duelo frente a Venezuela en el Monumental el próximo jueves será el último partido de eliminatoria mundialista que dispute en tierras argentinas, por lo que el juego tendrá un incentivo especial.

En reiteradas ocasiones, 'Angelito' ha hablado de la buena relación que tiene con Lionel Messi, ambos formaron parte del Mundial que conquistó la Albiceleste en Qatar 2022, y con esta noticia, podría volver a coincidir en algunos partidos de preparación de cara a la justa mundialista o bien, hasta la propia Copa del Mundo.

Dentro de los convocados 'sorpresa' con la selección, destacan nombres como el de Thiago Almada, Claudio Echeverri o Franco Mastantuono.

Por su parte, el 7 de Tigres tendrá dos semanas de descanso para preparar lo que luce un calendario complicado dónde los de San Nicolás de los Garza tendrán que enfrentarse a León, Chivas y Pumas en su regreso del parón.

Messi y Correa como campeones del mundo | @AngelCorrea32

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Águilas mexicanas! América y la cantidad de jugadores que exporta a Selección