La dolorosa predicción que hizo Yayo De la Torre sobre las Chivas

Las Chivas rayadas del Guadalajara parecen vivir una nueva tormenta en la Liga MX bajo el mando de Gabriel Milito, pues los resultados parecen no acompañarlos en los últimos juegos sufriendo dolorosos descalabros.

Sin embargo, la directiva ha ratificado su confianza en el entrenador argentino quien, de momento, parece estar comprometido con el equipo y buscará revertir el mal momento bajo su estilo de juego basado en la posesión del balón.

En medio de este momento lleno de más sombras que de luces, Eduardo de la Torre habló sobre la situación y dió un preocupante pronóstico.

Han tenido un arranque complicado | imago7

¿Que dijo Yayo de la Torre de Chivas?

El exjugador de 62 años habló sobre la situación en la que navega el barco del rebaño en la actualidad, avisando que el título de liga se demorará unos cuantos años más.

"Chivas no será campeón en 3-4 años", afirmó, por lo que para él, sus aficionados tendrán que alargar su tiempo de espera para ver a su equipo campeonar de nuevo en el futbol mexicano.

Dio una predicción para el equipo | IMAGO7

"El técnico ideal de Chivas no es aquel que quiere quedar campeón, es aquel que quiere terminar de formar jugadores, para que en un futuro pueda ser campeón este equipo", mencionó antes dejando en claro que la filosofía de Chivas debe ser la de apostar por un equipo joven y formar bases que a largo plazo puedan integrar un equipo competitivo.

Parece mentira pero han pasado 8 años desde la última vez que las Chivas consiguieron un título de Liga Mx contra Tigres, rival con el que precisamente se quedaron a las puertas de otro título hace un par de años cuando los felinos remontaron un 2-0 en el Akron para arrebatarles lo que pudo ser el fin de una sequía que en ese entonces ya era larga.

Van para nueve años sin ser campeones | IMAGO7

Aquella final es lo más cerca que hemos visto al cuadro rojiblanco de conseguir la 13, pero aquello pareció ser la antesala de una película de terror, pues después de esa final, tuvieron que ver a su ansiado rival conseguir 3 títulos consecutivos y marcando una hegemonía importante en la liga.

