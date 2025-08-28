¿Regresan los Tiburones Rojos de Veracruz? Fidel Kuri se reunió con Ángel Reyna y Carlos Reinoso

La esperanza del regreso de los Tiburones Rojos de Veracruz volvió a encenderse entre la afición jarocha luego de que Fidel Kuri Grajales, exdueño del club, reapareciera en redes sociales acompañado por Carlos Reinoso y Ángel Reyna, dos figuras ligadas íntimamente al pasado reciente del equipo veracruzano.

La imagen fue publicada en la cuenta oficial de Instagram de Kuri, quien posa con una camisa blanca que porta el escudo del Veracruz, generando un fuerte simbolismo y avivando la ilusión de miles de seguidores que anhelan el regreso del fútbol profesional al Puerto.

Una imagen que desató el revuelo

El reencuentro entre Kuri, Reinoso y Reyna no pasó desapercibido. La fotografía rápidamente se viralizó y provocó una avalancha de comentarios en redes sociales, muchos de ellos especulando sobre un posible proyecto para revivir a los Tiburones Rojos, desafiliados en diciembre de 2019 por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Los Tiburones Rojos fueron desafiliados por múltiples irregularidades financieras y administrativas, entre ellas, el impago de salarios y contratos dobles, lo que culminó con protestas históricas como la negativa de los jugadores a disputar los primeros minutos del partido ante Tigres en 2019.

A pesar de haber conseguido la Copa MX en 2016, la gestión de Kuri fue duramente criticada, y el Estadio Luis “Pirata” Fuente quedó en desuso tras la desaparición del club. El gobierno estatal ha promovido su remodelación, aunque el proyecto ha sido cuestionado por presuntas irregularidades.

¿Podrían regresar los Tiburones a la Liga MX?

Cabe recordar que Fidel Kuri obtuvo prisión domiciliaria luego de pasar casi dos años recluido en el Reclusorio Norte. El empresario enfrenta un proceso judicial que aún no concluye, pero ahora podrá continuar su defensa desde su residencia en Querétaro, sin uso de grillete de geolocalización ni obligación de pagar la fianza de 50 millones de pesos inicialmente solicitada.

La publicación de Kuri, junto a Reinoso y Reyna, no solo es un gesto simbólico, sino una chispa que ha reactivado el debate sobre el regreso de los Tiburones Rojos o un nuevo proyecto futbolístico en el Puerto. Por ahora, no hay un anuncio oficial.

