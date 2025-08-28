Igor Lichnovsky opina sobre jugar en el Akron: "me encanta cuando se queda en silencio"

El Clásico Nacional sigue levantando pasiones, pese al gran dominio azulcrema en los últimos años. América ganó cuatro de los últimos seis enfrentamientos en temporada regular, con una gran ventaja en el estadio de las Chivas. Es por eso, que en una entrevista, Igor Lichnovsky, defensor de las Águilas, comentó que el Akron es su estadio favorito para ir a jugar fuera de casa.

"Cuando hemos jugado contra Chivas, me encanta cuando se queda en silencio el estadio. Es un gran rival, todo mi respeto. Pero el juego es entretenido y genera algo", comentó el defensor chileno un canal de TikTok.

Americanistas, sus grandes amigos

En la misma dinámica del canal, Lichnovsky mencionó a sus amigos más cercanos dentro del futbol, en el que destacan varios jugadores de las Águilas. El defensor chileno comentó que uno de sus grandes amigos de toda la vida es Víctor Dávila, quien también es su compañero en la Selección Chilena.

De igual forma, Igor explicó que otros dos de sus grandes amigos son con quienes formó la Trisecta, Kevin Álvarez y Brian Rodríguez. Los tres futbolistas de las Águilas formaron un gran vínculo dentro del club, aunque en cierto punto llegó a ser contraproducente.

Su sueño: ganar el título de Liga

Cuando América perdió el Tetracampeonato, una herida se abrió y ha sido difícil de cerrar. Es por eso, que Igor sentenció que uno de sus más grandes sueños es volver a ser Campeón con las Águilas, específicamente en este torneo.

