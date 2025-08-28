Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Atlético San Luis vs Toluca del Apertura 2025?

La Jornada 6 de la Liga MX tendrá un duelo bastante disparejo en el papel en su programación del viernes. Toluca se medirá al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en el cual los dos equipos buscarán salir del mal momento, pues ambos perdieron en la jornada anterior.

Los potosinos sufrieron un revés ante uno de los peores equipos del campeonato, los Gallos Blancos del Querétaro. Pese a tener un buen desempeño en la ofensiva, los dirigidos por Guillermo Abascal han tenido varios problemas en la parte baja.

Atlético San Luis | IMAGO7|

Por su parte, los Diablos perdieron de manera agónica con un cabezazo de Luka Romero con Cruz Azul. El conjunto de Antonio Mohamed ha ido de más a menos, sin embargo, la calidad del equipo es innegable.

Último enfrentamiento entre ambos

La Jornada 16 del Clausura 2025 marcó la despedida de Dòmenec Torrent en el Estadio Alfonso Lastras. Toluca hizo la diablura en aquella ocasión y terminó imponiéndose por la mínima, con anotación de Jesús Gallardo.

Toluca | IMAGO7|

¿Cuándo y dónde ver Atlético San Luis vs Toluca?

Fecha: Viernes 29 de agosto

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Estadio Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN y Disney +

