¡Habrá Turco para rato! Toluca confirma la continuidad de Antonio Mohamed

Toluca quiere mantener su plantel ganador. Arturo Pérez, presidente de los Diablos Rojos, y Francisco Suinaga, vicepresidente del club, despejaron dudas sobre la continuidad del entrenador Antonio Mohamed y la posible salida de algunos de sus jugadores más destacados.

Renovaron a su DT

Los directivos escarlatas la confirmación de la renovación de contrato de Antonio Mohamed, quien seguirá al frente de los Diablos Rojos tras haber conquistado el título del futbol mexicano, el primero del club desde Bicentenario 2010 y el 11vo en su historia.

“Se renovó al ‘Turco’ Mohamed. Está contento. Yo veo a Toni muy motivado, muy comprometido con el proyecto. Ha sido un factor fundamental en todo el proceso y su trabajo fue clave para que Toluca alcanzara el campeonato”, declaró Arturo Pérez en entrevista para TUDN.

¿Alexis Vega se va de Toluca?

En la entrevista también hablaron futuro de Alexis Vega, una de las figuras del club y quien no pierde la esperanza de poder jugar en Europa. Francisco Suinaga reconoció que el delantero y otros futbolistas del plantel han recibido ofertas tras la obtención del campeonato, sin embargo, no tiene prisa por verlos dejar al equipo.

“Sí, por Alexis y por algunos otros. La verdad es que cualquier jugador que anda bien, que es campeón y luego es convocado a selección, tiene un mercado abierto. Pero al igual que Mohamed, los jugadores también están contentos con el proyecto”, aseguró el directivo.

Suinaga destacó que el gran desafío del equipo no solo será retener a sus estrellas, sino mantener la mentalidad ganadora, “Hoy la inercia es muy buena. El reto es seguir con un grupo de jugadores que ya probó la gloria, pero que no puede perder el hambre. Hay que seguir queriendo ganar y levantar títulos”, concluyó.

