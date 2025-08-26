Héctor Herrera es señalado de negar apoyo a jóvenes futbolistas mexicanos: “No tiene dinero”

Héctor Herrera se encuentra en el ojo del huracán pero esta vez no es por temas futbolísticos sino por una situación extracancha, pues el mediocampista mexicano es señalado por negar el apoyo a un proyecto que busca impulsar a los jóvenes talentos mexicanos.

Héctor Herrera, mediocampista de Toluca | IMAGO7

En entrevista para Faitelson Sin Censura, Ángel 'Cocca' González, el mítico descubridor de Cuauhtémoc Blanco, reveló que está llevando a cabo un proyecto formativo para impulsar el talento mexicano y confesó que pidió ayuda económica a varias estrellas de nuestro balompié, sin embargo, Héctor Herrera, jugador del Toluca, le dio largas y al final le mencionó que no podía apoyarlo.

"El único es Cuauhtémoc, todos los demás no tienen memoria, ni dinero tampoco. Héctor Herrera de Toluca, que lo inventé a mi proyecto, 'échame la mano porque no me alcanza', y me dice 'no tengo, tengo que pedirle permiso a mi esposa', se divorcia y le mando mensaje 'no, pues estoy pagando mi divorcio'", reveló 'Cocca'

Además de mencionar que Cuauhtémoc Blanco fue el único en apoyarlo, también mencionó que ninguno de los grandes futbolistas que él ha descubierto lo han apoyado.

Herrera señaló no tener dinero por su divorcio | IMAGO7

Ángel Cocca González también platicó cuál es el proyecto que está llevando a cabo en este momento y por el cual se encuentra recaudando fondos y busca encontrar la nueva joya del futbol mexicano en niños desde los 10 años de edad.

"Tengo mi cantera 'Amigo Coca' que compramos una TDP de la Tercera División profesional de la Liga Premier, que se llama 'Canteras México Coca', tengo una tercera, una cuarta y tenemos niños de 10, 11, 12 o 13, ahorita no trabajo con ningún equipo, te cobran todo, hasta por dar filiales"

Ángel 'Cocca' González | IMAGO7

