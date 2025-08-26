¡Locura de partido! Cruz Azul venció a Toluca en un espectáculo de volteretas

Cruz Azul vino de abajo para vencer a Toluca por primer ocasión en lo que llevamos de Apertura 2025. Un triplete de Eugenie Le Sommer para meterse en la parte alta de la tabla de goleo no fue suficiente y La Máquina se ha adjudicado de una tremenda victoria para mantenerse en la pelea por puestos de Liguilla.

Le Sommer metió tres goles en el encuentro | Imago7

Montaña rusa de emociones

El marcador lo abrió Cruz Azul al minuto 20' conducto de Lizbeth Ángeles, quien solamente tuvo que 'cerrar la pinza' ante el centro que había ejecutado Solange Lemos; sin embargo, Toluca no tardó mucho en poder conseguir el empate, pues al 30', una grosera equivocación de la portera Alejandría Godínez permitió que Eugenie Le Sommer simplemente empujara el balón al fondo de la portería para conseguir la paridad en el marcador.

Posteriormente, la 'feria de goles' se desencadenó, pues al minuto 45', Faustine Robert metió un centro perfecto nuevamente a la cabeza de Le Sommer, quien consiguió su doblete en el campo de las cementeras. Tan solo tres minutos después, incluso en el tiempo de agregado, después de un tiro libre que la portera escarlata, Kayla Thompson no se pudo quedar, Daniela Calderón aprovechó para dar un pequeño toque al esférico y empatar nuevamente el marcador.

El cuadro celeste logró la remontada pese a estar abajo en los minutos finales | Imago7

Cierre eléctrico en La Noria

Ya en la segunda parte, Le Sommer firmó su fantástica actuación cuando con tan solo dos minutos después de haber comenzado, otra vez Robert centró, esta vez por la banda derecha, causando una nueva equivocación en el equipo celeste, misma que aprovechó la francesa para llevarse el balón a casa.

Aún faltaban algunos detalles por contar, ya que al minuto 81, el compromiso volvería a tener un giro cuando por la banda de la derecha, Yaneisy Rodríguez metió un centro sumamente alto, el cual llegaría a un buen destino, pues de cabeza, Aerial Chavarín logró empatar todo ante una mala salida de la portera Thompson por segunda ocasión en el juego.

Chavarín es la máxima goleadora del torneo junto a Charlyn Corral | Imago7

Para definir la victoria de Cruz Azul, Chavarín se llevó los reflectores de Le Sommer, pues al 90+1', en los linderos del área grande, la norteamericana fue autora de un portentoso gol de pierna zurda para conseguir la voltereta que deja a Toluca con su primer derrota del torneo, además, deja a Aerial como lideresa de goleo junto a Charlyn Corral.

