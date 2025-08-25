Aitana Bonmatí quedó sorprendida por los protocolos de seguridad de la Liga MX Femenil

Aitana Bonmatí es sin duda una de las mejores jugadoras del mundo entero. La futbolista del Barcelona, actual Balón de Oro, se robó los reflectores en nuestro país tras la gira del conjunto catalán para enfrentar a las Estrellas de la Liga MX Femenil y al América, en Nuevo León y la Ciudad de México respectivamente.

Fue en el primer duelo, en territorio regiomontano, que la tormenta eléctrica y el protocolo de la misma interrumpieron el inicio del partido, cosa que sorprendió a la ibérica. En entrevista con ESPN, Bonmatí comentó que la situación le causó extrañeza, ya que en España no se acostumbra a contar con un protocolo previo a algún juego con tormenta.

Aitana | IMAGO7|

"En primer lugar, el partido de ayer (viernes) fue un poco raro para explicar en un libro. Todo lo que nos pasó no lo había vivido nunca, pero bueno, son experiencias para contar. Ya que aquí hay unas normas cuando hay tormenta que seguramente en España no las hay", comentó la jugadora Culé.

La española es para muchos la mejor jugadora del mundo en la actualidad, todo gracias a su impresionante desempeño físico y forma de jugar dentro del terreno de juego. A pesar de su grandeza como futbolista, Aitana se dio el lujo de hablar y alabar a la Liga MX Femenil, a la cual cataloga de primer nivel.

Aitana | IMAGO7|

¿Qué dijo Aitana Bonmatí sobre la Liga MX Femenil?

En esa misma entrevista, la centrocampista eligió el nivel del balompié femenino mexicano, pues en su opinión la liga va por muy buen camino. Para la Campeona del Mundo, las jugadoras nacionales son de gran nivel y las extranjeras son de las mejores del orbe.

"En cuanto al equipo que nos enfrentamos ayer, que era un combinado de las mejores jugadoras de la liga mexicana, al final te hace ver cómo está creciendo esta liga y cómo están apostando por ella. Porque al final tú miras las jugadoras y ves muchas jugadoras europeas y de todo el mundo realmente. Eso es una señal, que ahora cada vez más venga gente de otros lados y se ve claramente la apuesta por el futbol femenino", sentenció Aitana.

Aitana | IMAGO7|

