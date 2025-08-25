¡Histórico! Tubi anuncia más de 400 partidos de futbol europeo

FOX y Tubi han anunciado una alianza histórica para la transmisión de más de 400 partidos por temporada del futbol femenino de diversas ligas europeas incluidas la Liga MX.

En un acuerdo histórico para el fútbol femenil llegará desde el Viejo Continente. La plataforma ha hecho oficial la transmisión de diversas ligas europeas.

Futbol femenil l X:tubi_mx

A través de redes sociales Tubi dio a conocer el anuncio: “Anuncia la transmisión en exclusiva de las ligas femeniles de futbol más importantes del mundo a través de la plataforma gratuita Tubi”.

Ligas europeas

“A partir de esta temporada, la afición podrá disfrutar en el canal cinco partidos por jornada de la Liga MX Femenil con 10 equipos en exclusiva, además de 12 partidos semanales con las mejores competiciones europeas”, resalta el comunicado.

A los partidos de la Liga MX Femenil se le añaden nuevas ligas del Viejo Continente: Serie A Femminile de Italia, Coppa Italia Femminile, Barclays Women’s Super League (Inglaterra), Subway Women’s League Cup (Inglaterra) y Arkema Première Ligue (Francia).

Comunicado l tubi_mx

Expertos

Dicho catálogo de ligas europeas tendrá la presencia de grandes periodistas como: Brenda Alvarado, Fabrizio Domínguez, Luis Enrique Alfonzo con el análisis de expertos entre ellos Paulina Chavira.

Tubi l tubi_mx

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GATO ORTIZ Y OTRA POLÉMICA EN EL GOL ANULADO DURANTE EL ATLAS VS AMÉRICA