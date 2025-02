TUBI transmitirá la Copa de Campeones Concacaf en exclusiva

El servicio de streaming con publicidad de Fox Corporation (NASDAQ: FOXA, FOX), anunció hoy su alianza con Concacaf para convertirse en la casa exclusiva de la Copa Campeones de Concacaf en México. A partir del martes 4 de febrero, los aficionados podrán sintonizar y ver los partidos en VIVO del torneo de clubes más prestigioso de la región sin costo en Tubi a través del canal FOX Deportes en Tubi.

La Copa de Campeones Concacaf estará disponible en México directamente en Tubi a través de la web, dispositivos móviles y todas las principales plataformas de televisión conectada.

Rayados en #ConcaChampions



2010/11

2011/12

2012/13

2019

2021



¿Hasta dónde llegará en la #ConcaChampions 2025 ? pic.twitter.com/CPKdzkfquu — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) January 25, 2025

Entre los equipos participantes en la edición 2025 de la Copa de Campeones Concacaf se encuentran los máximos exponentes de la Liga MX, incluyendo al siete veces campeón Club América, así como los ex campeones CD Guadalajara, Cruz Azul, Pumas UNAM, CF Monterrey y Tigres UANL, junto con los equipos de la MLS LA Galaxy, LAFC e Inter Miami CF, liderado por la estrella global Lionel Messi.

Una nueva óptica para el aficionado

"En Concacaf, estamos comprometidos en ofrecer fútbol de clubes de clase mundial a nuestros apasionados aficionados. Esta alianza con Tubi nos permitirá ampliar el acceso a la Copa de Campeones Concacaf en México, asegurando que los aficionados puedan disfrutar de cada emocionante momento del recorrido de sus equipos", dijo Philippe Moggio, Secretario General de Concacaf. "Estoy seguro de que esta nueva asociación brindará una experiencia de visualización sin precedentes para los seguidores de la Copa de Campeones Concacaf en México", concluyó Moggio.

"El fútbol es más que un deporte; es una pasión que une a millones de personas. Tubi está comprometido en llevar esa emoción directamente a los aficionados, completamente gratis, para que puedan disfrutar de cada partido sin restricciones", comentó Tubi.

Chivas está de vuelta en la #ConcaChampions 2025



Cibao 🇩🇴 será su rival en la Primera Ronda pic.twitter.com/vdUB1jasTL — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) January 21, 2025

La Copa de Campeones Concacaf 2025 comenzará con la Primera Ronda. Estas once series de ida y vuelta se jugarán del 4 al 27 de febrero, seguidas por los Octavos de Final en marzo, los Cuartos de Final y las Semifinales en abril, y la Gran Final a partido único el domingo 1 de junio. El calendario completo de partidos del torneo está disponible aquí.

Enfrentamientos de la Primera Ronda de la Copa de Campeones Concacaf

Enfrentamientos de la Primera Ronda

Enfrentamiento 1: Los Angeles FC (USA) vs Colorado Rapids (USA)

Enfrentamiento 2: Inter Miami CF (USA) vs Sporting Kansas City (USA)

Enfrentamiento 3: CF Monterrey (MEX) vs Forge FC (CAN)

Enfrentamiento 4: Vancouver Whitecaps FC (USA) vs Deportivo Saprissa (CRC)

Enfrentamiento 5: Pumas UNAM (MEX) vs Cavalry FC (CAN)

Enfrentamiento 6: CD Guadalajara (MEX) vs Cibao FC (DOM)

Enfrentamiento 7: Cruz Azul (MEX) vs Real Hope FA (HAI)

Enfrentamiento 8: Seattle Sounders FC (USA) vs Antigua GFC (GUA)

Enfrentamiento 9: Tigres UANL (MEX) vs Real Estelí FC (NCA)

Enfrentamiento 10: FC Cincinnati (USA) vs FC Motagua (HON)

Enfrentamiento 11: Real Salt Lake (USA) vs CS Herediano (CRC)

Tras los partidos de ida y vuelta, el ganador del marcador global en cada enfrentamiento avanzará a los Octavos de Final, uniéndose a los tres campeones regionales de Concacaf - Columbus Crew (USA), Cavalier FC (JAM), LD Alajuelense (CRC) - y a los campeones de la Liga MX y la MLS Cup, Club América (MEX) y LA Galaxy (USA).

