Liga MX Femenil: Agenda de partidos de la Jornada 8 este martes 26 de agosto

La mitad del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil está cada vez más cerca. El campeonato mexicano avanza jornada tras jornada y la Liguilla empieza a tomar forma, por lo que la octava fecha será clave para que muchos equipos sumen y no pierdan esperanza de clasificar la Liguilla.

La Jornada 8 comenzó el pasado domingo 24 con la victoria 3-0 de Atlético San Luis contra Necaxa. La actividad continuó este lunes con el triunfo Pumas por marcador 1-0 contra Xolas de Tijuana, y el compromiso de FC Juárez ante Mazatlán.

La agenda de la Liga MX Femenil en la Jornada 8

La actividad comenzará con el compromiso de Gallos Blancos Femenil ante Tigres a las 15:00 horas (tiempo de Ciudad de México). Mientras que más tarde, Cruz Azul recibirá a Toluca; será un reto complicado para la Máquina, que viene de empatar con sufrimiento ante Necaxa y enfrentará a unas Diablas Rojas que tratarán de prolongar el invicto.

La Máquina tendrá un gran desafío este martes | IMAGO 7

Por la noche, Pachuca, actual campeón de la Liga MX Femenil, saldrá a escena en casa contra Atlas. En tanto que el otro equipo tapatío, Chivas, recibirá a Rayadas de Monterrey en un duelo con tintes de Liguilla que será clave para las aspiraciones de ambos equipos rumbo a Fase Final.

Gallos Femenil vs Tigres | 15:00 horas | Tubi

Cruz Azul vs Toluca | 15:45 horas | Vix y plataformas de la Liga MX Femenil

Pachuca vs Atlas | 19:00 horas | Tubi

Chivas vs Rayadas | 19:07 horas | Amazon Prime, Tubi y YouTube

El juego entre el Rebaño y la Pandilla será uno de los más atractivos | IMAGO 7

La jornada se extenderá hasta el jueves

Debido a la calendarización del torneo, el último partido de la octava fecha se jugará justo un día antes del inicio de la Jornada 9. Será el juego entre América y Santos, que se enfrentarán en el Estadio Ciudad de los Deportes el jueves 28 de agosto a las 19:00 horas.

Tras el compromiso de las Águilas, que pueden llegar a ocho victorias consecutivas e igualar el mejor inicio de su historia, comenzará la novena fecha del campeonato. Será el viernes 29 de agosto que Rayadas reciba a FC Juárez en el Estadio BBVA a las 18:00 horas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Histórico! Tubi anuncia más de 400 partidos de futbol europeo

Las actuales campeonas buscarán una victoria más en el torneo | IMAGO 7