¡The Mexican Pedri! Gilberto Mora recibe un nuevo apodo desde Europa

El buen momento de Gilberto Mora no pasa desapercibido más allá de las fronteras de la República Mexicana y su gran actuación en el Tijuana vs Chivas nuevamente acaparó los reflectores con par de goles.

Conocido como ‘Morita’ después de su debut histórico con tan solo 16 años con la Selección Mexicana durante la Copa Oro, que a la postre consiguiera el combinado mexicano ante su similar de Estados Unidos ahora se ha hecho una de las principales figuras de la Liga MX.

El doblete de Gilberto Mora no pudo ser escondido y desde Inglaterra hicieron eco de su participación e incluso terminó recibiendo un nuevo apodo al ser comprado con otra joya del FC Barcelona en la figura de Pedri.

Eco en Europa

Fue el medio inglés ‘The Touchline’ quien hizo un posteo en redes sociales con su partido al lado de Pedri con una frase ‘The Mexican Pedri’. Y es que este, sobrenombre hace referencia al estilo de juego similar que tiene con el español.

Números de Gilberto Mora en el AP2025

Gilberto Mora se ha cargado a los Xolos de Tijuana en su espalda y eso se ha reflejado en sus números personales tras seis fechas jugadas en el Apertura 2025; el mediocampista registra seis juegos disputados, iniciando como titular en cinco y sumando un total de 395 minutos sobre la cancha.

El juvenil registra tres anotaciones en el presente torneo, promediando gol cada 132 minutos; además de tener una presencia en el mediocampista con un promedio de 25.5 toques por partido, de acuerdo a Sofascore.

