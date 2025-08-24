Jugadoras de Barcelona agradecen apoyo de la afición mexicana

México blaugrana. Barcelona volvió a conquistar territorio azteca y en su tercera visita a nuestro país, nuevamente se quedó con el triunfo ante América, por marcador 1-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Claudia Pina y Sandra Paralluelo fueron las anotadoras del partido, mientras que Scarlett Camberos descontó por las Águilas.

Con ello, el conjunto catalán se quedó con el trofeo del Campeonas Tour 2025, y mantiene su paso perfecto en sus visitas a México. Además, al finalizar el partido el equipo de Pere Romeu se llevó un gran reconocimiento por parte de los asistentes.

Pina fue una de las anotadoras del partido | MEXSPORT

Agradecen a la afición mexicana

A pesar de la rivalidad y los abucheos que se pudieron escuchar por momentos durante los 90 minutos, al finalizar el compromiso todos los presentes se rindieron en aplausos a las jugadoras culés. "Alexia, Alexia, Alexia" y "Barça, Barça, Barça" fueron los gritos que más se escucharon.

Las jugadoras del Barcelona agradecen a la afición mexicana por todo el apoyo. 👏🏽🔥



📹 @Nomas_Edgar11 pic.twitter.com/7wWgrr0r1V — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 24, 2025

Sin embargo, también hubo algunas presentes que buscaron a Aitana Bonmatí, que de hecho se tomó el tiempo de firmar autógrafos, y otras cuantas le gritaron a jugadoras como Mapi León, Claudia Pina e incluso Ona Batlle.

Barcelona volvió a ganar ante América | MEXSPORT

Barcelona Femenil, invicto en visitas a México

El encuentro de este domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes fue la cuarta victoria en tiempo regular para las culés. En 2023 se impusieron 0-2 a América en el Estadio Azteca, y 0-1 a Tigres en el Estadio Universitario. Mientras que el año pasado, golearon 1-4 a Chivas en el Estadio Akron.

A estos se sumaron la victoria del pasado viernes en penales en el Volcán y la de esta tarde, con un balance de 11 goles a favor y cuatro recibidos. Claudia Pina se ha consagrado como la figura en las giras del Barça en territorio azteca, ya que solo se quedó sin anotar en el Juego de las Estrellas del pasado viernes, con cuatro goles en cinco encuentros hasta ahora.

Barcelona ha ganado todos sus partidos amistosos en México | IMAGO 7