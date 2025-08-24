Villacampa asegura que en América no existen los partidos amistosos, previo a su duelo ante Barcelona

La gran expectativa que se ha generado alrededor del cotejo entre América Femenil y Barcelona Femenil no es para menos, ya que ambas escuadras presentan a jugadores de primer nivel. Ante esa situación, Ángel Villacampa, entrenador de las Águilas, habló en conferencia de prensa previo al partido, en el que aseguró que para algunas instituciones, los partidos amistosos no existen.

"Yo creo que hay equipos que de alguna manera están un poco condenados a que no existen los juegos amistosos, todo por la identidad que tienen. Mañana nos lo vamos a tomar como tal, un desafío y una oportunidad de enfrentarnos ante las mejores. Vamos a disfrutar y aprender sobre todo, como los ritmos, las intensidades, las propuestas y cómo podemos solucionar distintas situaciones del juego", agregó el entrenador nacido en Toledo.

Villacampa no fue el único miembro del conjunto azulcrema que habló en dicha conferencia de prensa, ya que Sandra Paños también dio algunas declaraciones. La arquera tendrá un partido diferente al resto de sus compañeras, ya que ella se reencontrará con el club en el que se hizo una leyenda y figura, antes de dar el salto a México.

"Somos un equipo que nos gusta proponer. Físicamente creo que somos un equipo fuerte dentro de nuestra liga; y enfrentar al Barcelona es una prueba muy positiva. Ojalá podamos disfrutar mucho del partido y que sea un gran día de futbol y que todos tengamos un gran día", sentenció la arquera española.

Patricia Guijarro: "Somos los mejores equipos"

Por otro lado, Patricia Guijarro, jugadora del Barcelona, habló sobre la importancia del encuentro en cuestión y la presión del mismo. La española mencionó que ambas escuadras son los mejores equipos de sus respectivas ligas, por lo que su participación dentro del cotejo es importante para demostrarlo.

"Para nosotros sí (somos) los mejores equipos, ojalá este año, tanto nosotras como ellas podamos demostrarlo. Queremos conseguir los objetivos que queremos, ellas de momento han iniciado bien. Yo creo que mañana se demostrará los grandes equipos que somos y espero que tengamos un gran partido", sentenció Guijarro.

