Aitana Bonmatí elogia a las estrellas de la Liga MX Femenil: “Son auténticas figuras”

La mejor jugadora del mundo, Aitana Bonmatí está de visita en México debido a dos compromisos que el Barcelona, su actual club ha tenido que cumplir; el primero de ellos ante el All-Star de la Liga MX Femenil, en el cual se llevaron la victoria; el segundo, será este mismo fin de semana en contra de las Águilas del América.

En su paso por tierras mexicanas, Aitana aprovechó para dar algunas declaraciones al respecto del talento mexicano y, específicamente, del talento de su país que hoy en día milita en el futbol azteca.

Aitana tuvo minutos en la victoria de las culés | MexSport

Excompañeras en Liga MX

La campeona del mundo con España comentó en una entrevista, lo que piensa de sus excompañeras quienes están actualmente jugando en la Liga MX Femenil, lo cual no le causa más que buenas sensaciones.

"He jugado con Jenni (Hermoso), con Andrea Pereira, con Irene Guerrero en la Selección de España en su momento y creo que no me dejo de nadie más", destacó acerca de las 'viejas conocidas' de su equipo rival.

Posteriormente, la española destacó a otro par de figuras, esta vez, las que no fueron parte ni de su club o de su selección, pero que significan mucho dentro del balompié mexicano.

"También habían grandes jugadoras delante como Henry o Le Sommer, que hemos jugado muchas veces contra ellas en Francia, en el Lyon, son auténticas figuras del futbol femenino. Ellas creo que están felices aquí, las tratan muy bien y eso es lo importante al final", resaltó la jugadora culé.

Pasado y futuro de Bonmatí

Recientemente, Aitana Bonmatí fue parte de la Selección de España que llegó por primera vez a la Gran Final de la Euro Femenina, misma que perdió vía penales ante Inglaterra. Previamente, con Barcelona, Aitana llegó a la Final de la UEFA Women's Champions League y también la perdió ante Arsenal.

Irene Guerrero fue compañera de Aitana en selección | MexSport

Ahora, después de haber jugado, ganado y anotado ante las estrellas de la Liga MX Femenil, Bonmatí se prepara para enfrentar a Irene Guerrero junto a América, en lo que significa su duelo de visita a la Ciudad de México antes de partir de regreso a la preparación de la siguiente temporada.

