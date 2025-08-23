¡Puré de fresa! Atlante 'destrozó' a Irapuato en el Agustín Coruco Díaz

Noche pletórica para Atlante después de golear 4-0 al 'debutante' Irapuato. El Estadio Agustín Coruco Díaz fue testigo de una goleada de los Potros, en la cual los Freseros fueron inoperantes como visitantes. La primera victoria de los azulgranas ha llegado justo a tiempo de cara al resto del torneo de Apertura 2025.

Goleada dolorosa para Irapuato de visita | Imago7

¡A galope!

Atlante fue superior desde el primer minuto de partido; no obstante, el primer gol llegó hasta el minuto 10' cuando vía penal, Hardy Meza puso el primer gol del cotejo; sin embargo, eso solamente sería el inicio del declive de La Trinca, pues tan solo dos minutos después, en un contragolpe, Edgar Jiménez anotó el segundo tanto del encuentro dejando muy golpeados a los visitantes.

Posteriormente, al minuto 33', con la defensa de Irapuato completamente hecha 'añicos', Luis Calzadilla ingresó solo al área y ante la salida del exguardameta azulgrana, 'Gansito' Hernández, definió de linda manera para concretar la goleada tan solo unos minutos después de la primera media hora de juego.

Los Potros no tuvieron piedad de los Freseros | Imago7

Potro imparable

El segundo tiempo no tuvo ningún cambio, pues la ventaja simplemente se agrandó para que La Trinca Fresera ya no pudiera responder en el partido. Fue tan solo dos minutos después de comenzada la segunda, al 47', cuando Max García, sin pensarlo después de un pase por la banda derecha, metió un 'riflazo' imparable para el portero Hernández, concretando así una goleada poderosa en casa.

Con este resultado, los Potros han subido a la novena posición aún a espera de lo que pueda pasar con los demás equipos; en la siguiente fecha, se enfrentarán a Tapatío, mientras que La Trinca recibirá a otro de los equipos invitados: La Jaiba Brava.

García metió el mejor gol del partido | Imago7

