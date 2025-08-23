Atlante vs Irapuato retrasa su inicio tras problema viales en Zacatepec

Este sábado, en la cancha del Coruco Díaz, los Potros de Hierro del Atlante y los Freseros de Irapuato se vuelven a ver las caras después de un buen rato de espera, misma que tendrá que ser un poco más larga gracias al tráfico en Morelos.
De acuerdo a información de la Liga de Expansión, mediante sus redes sociales, el encuentro tendrá un retraso de 30 minutos, esto debido a un problema vial, el cual aplazó las llegadas de los equipos al inmueble donde Atlante juega como local.
Los Potros de Hierro buscarán su primer triunfo en este torneo de la Liga de Expansión, después de perder ante la Jaiba Brava y de empatar contra Tepatitlán.
Por su parte, Irapuato quiere sumar fuera de su estadio, perdieron frente a Leones Negros en el Jalisco, aunque han ganado como locales, contra Mérida y también ante los Coyotes de Tlaxcala.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo y dónde ver América vs Barcelona Femenil?