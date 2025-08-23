Atlante vs Irapuato retrasa su inicio tras problema viales en Zacatepec

Este sábado, en la cancha del Coruco Díaz, los Potros de Hierro del Atlante y los Freseros de Irapuato se vuelven a ver las caras después de un buen rato de espera, misma que tendrá que ser un poco más larga gracias al tráfico en Morelos.

De acuerdo a información de la Liga de Expansión, mediante sus redes sociales, el encuentro tendrá un retraso de 30 minutos, esto debido a un problema vial, el cual aplazó las llegadas de los equipos al inmueble donde Atlante juega como local.

El anunció de la Liga de Expansión | CAPTURA|

Los Potros de Hierro buscarán su primer triunfo en este torneo de la Liga de Expansión, después de perder ante la Jaiba Brava y de empatar contra Tepatitlán.

Por su parte, Irapuato quiere sumar fuera de su estadio, perdieron frente a Leones Negros en el Jalisco, aunque han ganado como locales, contra Mérida y también ante los Coyotes de Tlaxcala.

Atlante busca su primer triunfo en la Expansión | @Atlante|