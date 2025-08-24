Con todo y el clima Barcelona derrota al América en duelo amistoso

Se llevó a cabo el partido de Campeonas 25 entre el América femenil y Barcelona Femenino en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, donde las blaugranas se quedaron con el triunfo por 2 tantos a 1.

El partido fue atractivo desde los primeros minutos, pues estaba rodeado de un ambiente espectacular, ya que miles de aficionadas y aficionados se dieron cita en el inmueble para disfrutar del encuentro y, por momentos, parecía que había mayoría de afición visitante.

En cuanto a lo que se vivió en los primeros minutos, las Águilas salieron con intención de abrir el marcador y pudieron generar peligro, aunque no encontraban contundencia a pesar de tener un a buena serie de llegadas a la portería rival.

Cuando la primera parte se acercaba a su final, llegó el tanto de Claudia Pina, quien pudo hacer el primero tras una excelente jugada colectiva de las blaugranas, quienes se llevaron el aplauso de la afición.

En la segunda mitad, la tónica era la misma, aunque las blaugranas llegaban con mayor peligro. Cabe señalar que ambos equipos hicieron un gran número de cambios para darle rotación a la plantilla.

Al minuto 73 llegó el segundo tanto del partido, luego de que Salma Paralluelo marcara dentro del área para ampliar la ventaja de la visita.

Scarlett Camberos logró descontar para las de Coapa, con lo que reaccionaba el equipo local y la afición en el estadio, aunque no fue suficiente y terminaron perdiendo por 2-1.

¿QUÉ VIENE PARA AMÉRICA?

Tras esta derrota del América ante el Barcelona, ahora les tocará concentrarse para lo que vendrá en la Liga MX, pues la siguiente semana se estarán enfrentando a Santos Laguna en Ciudad de los Deportes.

