América Femenil vs Barcelona Femenil EN VIVO Partido Amistoso

Este domingo, América Femenil se vestirá de gala para recibir en el Estadio Ciudad de los Deportes al Barcelona Femenil, uno de los mejores equipos del mundo.

Las Águilas intentarán dar una buena cara tras haber empatado en su debut en la Concacaf W Champions Cup. Por su parte, las culés llegan con poco descanso tras haberse presentado en Nuevo León contra las Estrellas de la Liga MX Femenil.

¡Arranca el partido!

01'- América 0-0 Barcelona | ¡Rueda el balón en el Ciudad de los Deportes, ambos equipos salen con lo que que tienen!

01'- América 0-0 Barcelona | América roba el balón y antes del primer minuto de juego, Bruna Vilamala sorprende con un disparo que se va por un lado de la porteria del Barca.

03'- América 0-0 Barcelona | Disparo de Bruna que ataja bien la portera del Barcelona, Catalina Coll.

07'- América 0-0 Barcelona | América se salva del primer gol luego de un disparo de Brugts.

10'- América 0-0 Barcelona | Bruna falla un mano a mano contra Coll y el juego sigue sin gol.

12'- América 0-0 Barcelona | Tras un tiro de esquina raso, Alexia dispara y se ve por un lado del arco azulcrema.

19'- América 0-0 Barcelona | Brugts cae al suelo luego de un choque, aunado al calor en la CDMX. La altura comienza a cobrar factura en el Barca.

22'- América 0-0 Barcelona | Brugts no puede más y sale de cambio, en su lugar entra Serrajordi.

24'- América 0-0 Barcelona | Aitana perdona a las Águilas y falla un disparo frente al arco.

25'- América 0-0 Barcelona | ¡Pausa de hidratación!

30'- América 0-0 Barcelona | Scarlett Camberos llega hasta la banda izquierda y manda una diagonal de la muerte que es cortada por la defensa.

33'- América 0-0 Barcelona | Claudia Pina falla un disparo, luego de tirarla al poste de la arquera y que el balón pasara por un costado.

36'- América 0-0 Barcelona | Tiro de esquina del Barcelona que termina en las manos de la arquera americanista, Paños.

40'- América 0-1 Barcelona | ¡Goooool del Barcelona! Claudia Pina suelta un disparo al palo derecho y pone al Barca arriba en el marcador.

Lo de Claudia Pina a Mèxic és... 😮‍💨 pic.twitter.com/FIzre5cO1Z — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 24, 2025

42'- América 0-1 Barcelona | Pina se pierde su doblete tras fallar un mano a mano contra Paños.

43'- América 0-1 Barcelona | Monse Saldívar saca un disparo en los linderos del área que ese estrella en el travesaño del marco catalán.

45+1'- América 0-1 Barcelona | ¡Concluye la primera mitad! Luego de un encuentro de ida y vuelta, ambos equipos se van a los vestidores con una victoria tentativa del Barcelona.

46'- América 0-1 Barcelona | ¡Se reanudan las acciones en la Ciudad de México.

47'- América 0-1 Barcelona | Gol anulado al Barcelona tras un fuera de juego.

49'- América 0-1 Barcelona | Vicky López estrella su disparo en el travesaño de la portería americanista.

55'- América 0-1 Barcelona | Salen las 11 jugadoras titulares del Barcelona.

60'- América 0-1 Barcelona | Bruna Vilamala se pierde el empate luego de sacar un incomodo disparo.

65'- América 0-1 Barcelona | Llegada del América que se va por el costado izquierdo.

70'- América 0-1 Barcelona | Disparo del Barcelona que ataja la portera americanista.

74'- América 0-2 Barcelona | ¡Goooool del Barcelona! Salma pone el segundo gol de la tarde y que aleja a las españolas de las mexicanas.

79'- América 1-2 Barcelona | ¡Goooool del América! Scarletth Cambreros define luego de un excelente control dentro del área y recorta las distancias.

84'- América 1-2 Barcelona | Llegada del Barcelona que falla un mano a mano frente a la portera azulcrema y esto sigue igual.

90'- América 1-2 Barcelona | Se agregan cuatro minutos más.

90+4'- América 1-2 Barcelona | Concluye el partido. Tras un emocionante encuentro condicionado por el clima, las visitante se llevan la victoria en su visita a México.

Esta tarde se vivirá historia pura en el Ciudad de los Deportes, pues el mejor equipo femenil del mundo, visita a las Águilas del América, en un partido amistosos que promete ser un gran espectáculo con todo y estadio lleno.

¡Llegan las protagonistas!

Águilas y Catalanas arriban al Estadio. entre ovaciones y gritos de apoyo, ya se preparan para el duelo programado al medio día.

Vestidor listo, energía al máximo… ¡vamos Superpoderosas! 🦅💙💛 pic.twitter.com/OmCEwu6inF — Club América Femenil (@AmericaFemenil) August 24, 2025

Vestidor preparat 🔐✅ pic.twitter.com/WsHD3NKYTb — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 24, 2025

¡Ya calientan Águilas y Blaugranas!

¡Salen a la cancha las Supeeeerpoderosaaaaa! 💛💙🦅



El Estadio Azulcrema vibra con el juego vs @FCBfemeni. pic.twitter.com/GvxSLQQ7Tk — Club América Femenil (@AmericaFemenil) August 24, 2025

Ja s’escalfen les nostres jugadores a l’Azulcrema ♨️ pic.twitter.com/6NO0dubz4q — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 24, 2025

¡Listas alineación!

