Afición de América arropa a jugadora del Barcelona que golpeó a Charlyn Corral

El FC Barcelona Femenil terminó su gira por la República Mexicana y su estancia en México levantó una alta expectativa; primero en Nuevo León con el duelo ante las Estrellas de Liga MX y finalmente en CDMX ante el América.

Uno de los momento dramáticos que se vivió con el Barça fue el duro golpe que Charlyn Corral se llevó en el rostro en el Universitario, casa de los Tigres, que provocó una cortadura a la altura de ceja por una patada sin querer de Mapi León.

Las imágenes sensibles del momento representó la salida temprana de la mexicana y posteriormente tener que ser intervenida quirúrgicamente; sin embargo, ante todo esto la española no fue señalada al contrario terminó siendo arropada.

Afición enloquecida

Y es que, después de ese episodio vivido por parte de la jugadora blaugrana fue una de las protagonistas en la Ciudad de México, en el estadio Azulcrema, al ser una de las más solicitadas para el autógrafo o una foto.

La afición del recinto tras el partido entre Águilas y Culés pidieron a gritos la atención de Mapi León, misma que accedió y terminó conviviendo con los seguidores que se encontraban en parte de la tribuna baja.

Buena exhibición

Barcelona se va de sus dos partidos en territorio mexicano con un saldo a favor; empate ante las Estrellas de la Liga MX Femenil (victoria en penales) y triunfo ante las Águilas del América con marcador de 2-1.

