¡Único líder quintanarroense! Tabla de posiciones de la Liga de Expansión

La Liga de Expansión MX tiene un líder absoluto en el Apertura 2025, Cancún es el único equipo que ha sumado todos los puntos posibles en los cuatro partidos que ha jugado este torneo; un par de equipos los siguen de cerca y otros tres se encuentran al acecho de lo que pueda suceder en la Jornada 5, cuando los cancunenses descansen.

Mineros es uno de los equipos que marchan en la parte alta de la tabla | Imago7

Líder invicto y poderoso

Cancún ha ganado todos sus partidos del presente certamen, con 12 puntos, a cuatro de distancia del segundo y tercer lugar, el equipo dirigido por Miguel Bravo Prado, parece inalcanzable en las primeras semanas de la Liga de Expansión; sin embargo, la Jornada 5 descansarán, por lo que los más cercanos perseguidores, Tepatitlán y Mineros, podrían acercarse a la marca que aún con todo y el descanso seguirá siendo lejana.

Detrás de los primeros tres lugares, aparecen tres equipos, Tapatío, UDG y la Jaiba Brava, quienes tienen siete puntos hoy en día, lo cual con una victoria en la siguiente fecha los deja aún más cerca del primer puesto. Irapuato y Correcaminos siguen muy de cerca a estos clubes en la búsqueda de meterse a Liguilla.

Atlante ganó por primera vez en el torneo | Imago7

El temido fondo de la tabla

El último lugar son los Coyotes de Tlaxcala, ya que han sumado únicamente un punto en lo que llevamos de torneo; apenas arriba de ellos se encuentran los Venados y los Alebrijes con la misma cantidad de puntos. Dorados y Atlético La Paz por muy poco libran la zona baja con dos y tres puntos respectivamente.

Atlético Morelia y los Potros de Hierro del Atlante, son los que se aferran a la mitad de la clasificación general, pues son los únicos que han ganado una sola vez en el torneo, por lo que solamente tienen tres puntos que los dejan en el 'limbo' de la tabla de posiciones.

Coyotes es el sotanero de la tabla | Imago7

