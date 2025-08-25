¡Con Ley del Ex! Angelina Hix comanda victoria de Pumas ante Tijuana, su anterior club

Estreno y 'Ley del ex' para Angelina Hix. La atacante estadounidense finalmente marcó su primer gol como refuerzo de Pumas en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil y comandó la victoria de las universitarias ante Xolas de Tijuana en la Jornada 8 del certamen.

Luego de perder el invicto contra América en la pasada fecha, en un polémico partido en el Estadio Olímpico Universitario, las universitarias repitieron en casa y se reencontraron con el triunfo. Con ello, se mantienen en la parte alta de la clasificación, con miras a buscar un boleto a Liguilla en la segunda mitad del certamen.

Angelina Hix se estrenó como refuerzo de las universitarias | IMAGO 7

Triunfo con 'Ley del ex' para las universitarias

Sin la goleadora Stephanie Ribeiro de inicio en el campo, Hix salió como titular por segundo partido consecutivo y aprovechó la oportunidad que le dio Marcelo Frigerio para firmar su primer gol como jugadora de Pumas. Fue al minuto 27 que en un contragolpe al estadounidense abrió el marcador, mismo que no se movió por el resto del juego.

En un servicio largo, Alejandra Guerrero tomó mal parada a la zaga y sobre la salida de Alexa Madueño cedió al centro para la llegada de Angelina. Aunque Jazmín Enrigue hizo el esfuerzo por barrerse para desviar el esférico, no pudo puntear el balón y Hix definió ante el arco desprotegido.

Angelina HIx hizo el único gol del partido | IMAGO 7

Aunque fue un gol contra su anterior equipo, el cual le dio la oportunidad en el Apertura 2021, la delantera de 32 años no pudo evitar la emoción de celebrar con sus compañeras y corrió para abrazarse con Guerrero. Angelina salió del campo al minuto 56 y fue sustituida por Ribeiro, que no pudo ampliar el marcador en la segunda mitad.

¿Cuándo es el próximo juego de Pumas Femenil en el Apertura 2025?

Después de este compromiso, las universitarias visitarán a Santos en la Jornada 9 del certamen. El compromiso en el Estadio TSM Corona está programado para el próximo lunes 1° de septiembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

En el pasado Clausura 2025, el equipo de la UNAM se impuso 6-1 ante las Laguneras en CU. Stephanie Ribeiro se lució con un 'Póker', además que Nayely Bolaños y Alejandra Guerrero también marcaron gol.

Las universitarias retomaron el camino del triunfo | IMAGO 7