Puebla vs Rayados: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 7 del Apertura 2025?

La Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX comenzará este viernes, con una triple cartelera que llegará a su fin con el encuentro entre Puebla y Rayados de Monterrey. Será un duelo entre extremos, con los regios en lo más alto de la clasificación y los poblanos en el fondo de la tabla.

Será la presentación en el Estadio Cuauhtémoc para Hernán Cristante, que en su primer partido al frente de la Franja logró el empate sin goles como visitante ante Pumas. Con ello, Puebla llegó a cuatro puntos que lo tienen en el sitio 18 por la peor diferencia de goles en comparación con Gallos Blancos de Querétaro.

Puebla llega de empatar sin goles ante Pumas | IMAGO 7

En cuanto al equipo regio, tras un complicado inicio, el equipo Domenec Torrent ha mejorado y con la victoria 3-0 se colocó líder con 15 puntos, uno más que América y Cruz Azul, que siguen invictos. La semana pasada derrotó 3-0 a Necaxa, en su quinta victoria al hilo.

Así es el historial entre Puebla y Rayados

En un historial de 63 partidos, el equipo regio tiene 24 victorias por 14 de la Franja y 25 empates. Además, tiene una racha de seis partidos sin perder ante Puebla, con cuatro victorias; en el pasado Clausura 2025, el juego finalizó con un empate 1-1, con goles de Jorge Rodríguez por Rayados y Gustavo Ferrareis, por los poblanos en el Estadio BBVA.

Rayados es líder de la tabla | IMAGO 7

La última vez que Monterrey perdió ante Puebla fue en el Clausura 2022, con marcador 1-0 en el Estadio Cuauhtémoc. Diego De Buen hizo el gol del equipo entonces dirigido por Nicolás Larcamón, mientras que Javier Aguirre esta al frente de la Pandilla en ese momento.

¿Dónde y a qué hora ver el Puebla vs Rayados de la J8 del Apertura 2025?

Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Viernes 29 de agosto de 2025 Horario: 21:05 horas (tiempo de Sinaloa)

21:05 horas (tiempo de Sinaloa) Sede: Estadio Cuauhtémoc

Estadio Cuauhtémoc Transmisión: TV Azteca y Tubi

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Regresan los Tiburones Rojos de Veracruz? Fidel Kuri se reunió con Ángel Reyna y Carlos Reinoso

Rayados llega a la Jornada 7 como líder de la clasificación | IMAGO 7