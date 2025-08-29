Conference League: Así quedó definida la Fase de Liga

Desde Mónaco, se llevó a cabo el sorteo de la Fase de Grupos de la UEFA Conference League. Con duelos parejos y otros más emocionantes, el torneo verde de Europa está listo para volver al terreno de juego este año futbolístico y los equipos sueñan con llegar hasta la final el RedBull Arena en Leipzig.

Sorteo de la Conference League | AP

Sorteo lleno de sorpresas

Los 36 equipos participantes se dividieron en seis bombos con seis clubes cada uno. Tal como en el resto de las competencias europeas, cada equipo recibirá la mitad de la fase en casa y la otra en calidad de visitantes.

Hazard en el sorteo de la Conference League | AP

Así fue el sorteo de la Fase de Grupos

Bombo 1

Fiorentina (ITA)

AZ Alkmaar (NED)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Slovan Bratislava (SVK)

SK Rapid (AUT)

Legia Warszawa (POL)

Bombo 2

Sparta Praha (CZE)

Dynamo Kyiv (UKR)

Crystal Palace (ENG)

Lech Poznań (POL)

Rayo Vallecano (ESP)

Shamrock Rovers (IRL)

Bombo 3

Omonoia (CYP)

Mainz (GER)

Estrasburgo (FRA)

Jagiellonia Białystok (POL)

Celje (SLO)

Rijeka (CRO)

Bombo 4

Zrinjski (ΒΙΗ)

Lincoln Red Imps (GIB)

KuPS Kuopio (FIN)

AEK Atenas (GRE)

Aberdeen (SCO)

Drita (KOS)

Bombo 5

Breiðablik (ISL)

Sigma Olomouc (CZE)

Samsunspor (TUR)

Raków (POL)

AEK Larnaca (CYP)

Shkëndija (MKD)

Bombo 6

Häcken (SWE)

Lausanne-Sport (SUI)

Universitatea Craiova (ROU)

Hamrun Spartans (MLT)

Noah (ARM)

Shelbourne (IRL)

Así quedaron los grupos

@Conf_League

@Conf_League

@Conf_League

@Conf_League

@Conf_League

@Conf_League

Las fechas de cada uno de los partidos serán publicadas a más tardar el domingo 31 de agosto del 2025, para de estar manera dar inicio con la Fase de Grupos, la cuál dará inicio el próximo 2 de octubre del 2025 y finalizara el 18 de diciembre, antes de las vacaciones de invierno, dando fin a la primera etapa del campeonato europeo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Europa League 2025: Así quedó la Fase de Liga