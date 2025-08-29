El emotivo gesto de la Selección Portuguesa en la convocatoria por Diogo Jota

Durante la presentación de la convocatoria de la Selección de Portugal rumbo a la próxima Fecha FIFA, el entrenador Roberto Martínez dedicó sentidas palabras en memoria de Diogo Jota, quien recientemente falleció junto a su hermano Andrés.

Un homenaje póstumo cargado de emoción

Martínez subrayó la importancia del delantero en la vida de sus compañeros y en la historia reciente de Portugal:

"Es la primera convocatoria sin Diogo Jota. Sabemos lo que Diogo representaba para cada uno de nosotros, el impacto que tenía en nuestras vidas. Queremos honrar su memoria todos los días, él va a estar con nosotros y será una fuerza extra para conseguir nuestros objetivos", expresó el seleccionador.

"Ganaremos por Diogo Jota y por su hermano"

El estratega español resaltó que el ejemplo del futbolista será un faro para el equipo en este nuevo proceso:

"El ejemplo de Diogo Jota es una luz para nosotros. Vamos a llevar su espíritu en nuestros corazones. Ganaremos por él, por su hermano Andrés y, como siempre, por todos los portugueses".

Un legado que continuará en el campo

Además, Roberto Martínez anunció una decisión simbólica que busca mantener vivo el legado del atacante:

"En este nuevo camino hacia el Mundial 2026, el número de jugadores es de 23 más uno: Diogo Jota. También me complace anunciar que el número 21 de Diogo Jota pasará a Rúben Neves y así continuará su legado en la cancha con nosotros".

Convocatoria

PORTEROS

Diogo Costa

José Sá

Rui Silva

DEFENSAS

Dalot

Cancelo

Nuno Mendes

G. Inácio

Rúben Dias

António Silva

Renato Veiga

CENTROCAMPISTAS

Palhinha

Rúben Neves

João Neves

Vitinha

Bruno Fernandes

Pote

Bernardo Silva

DELANTEROS

João Félix

Trincão

Francisco Conceição

Pedro Neto

Gonçalo Ramos

Cristiano Ronaldo

Diogo Jota

