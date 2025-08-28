Claudia Sheinbaum recibe a Infantino en preparación para el Mundial 2026 en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este jueves en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como parte de la gira de trabajo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante el encuentro, Sheinbaum destacó que México tendrá el honor de albergar la inauguración del torneo en el Estadio Azteca, el próximo 11 de junio de 2026, marcando un hecho histórico al convertirse en el primer país en recibir tres Mundiales de futbol.

La visita llega seis días después de que el directivo de la FIFA asistiera a la Casa Blanca para convivir una vez más con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante la visita, el estadounidense bromeó sobre no regresar el trofeo, pero hoy nos damos cuenta que ya llegó hasta territorio mexicano.

"Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial. México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca. Recuerden que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva”, expresó la mandataria a través de sus redes sociales.

México, pieza clave del Mundial 2026

Con la visita de Infantino a Palacio Nacional, la FIFA reafirma el papel de México como sede fundamental del campeonato, donde se disputarán 13 encuentros distribuidos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El Estadio Azteca se convertirá nuevamente en escenario de la historia del futbol mundial, consolidando a México como un país emblemático en la organización de Copas del Mundo.

