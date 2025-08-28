Frankie Muniz sufre lesión en la muñeca y se perderá la temporada de NASCAR

Frankie Muniz es conocido por su personaje de Malcolm el de en medio. Sin embargo, el actor también empezó con una faceta como piloto de NASCAR desde hace un par de años, aunque una lesión lo alcanzó después de un accidente.
Por medio de sus redes sociales, el piloto confirmó que se fracturó la muñeca, en específico, el radio distal. Frankie Muniz corre para Resume Brothers Racing, aunque comunicó que no podrá competir lo que resta de la temporada.
"Mientras estoy desolado por perderme las carreras, también estoy agradecido de que no haya sido peor. Lo siento por mi equipo, que puso su corazón en esta temporada y gracias a Ford por el apoyo incondicional", agregó Muniz.
¿Cómo fue el accidente de Frankie Muniz?
El actor relató por medio de su cuenta de Instagram que se cayó en su casa tras cambiar unas baterías para una cámara de seguridad. Aunque está fuera de peligro y no fue grave, Muniz sabe que perdió una gran oportunidad.
"El día de ayer caí de una escalera mientras cambiaba las pilas de una cámara Ring en mi patio trasero. Nota para mí mismo: Sigue la indicación que dice "no te sientes en la escalera o subas hasta el último escalón", agregó el actor.
