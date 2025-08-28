Emilio Fernando Alonso reaparece tras 10 días hospitalizado y agradece muestras de apoyo

Emilio Fernando Alonso, una de las voces más emblemáticas de la narración deportiva en México, preocupó a los aficionados tras varios días de ausencia en redes sociales. Finalmente, este miércoles se aclaró la situación: el histórico comentarista estuvo hospitalizado durante 10 días, pero ya fue dado de alta y se encuentra en casa en proceso de recuperación.

¿Qué dijo Emilio Fernando Alonso sobre su estado de salud?

El narrador, reconocido por su estilo inconfundible, reapareció en su cuenta de X para explicar lo ocurrido y tranquilizar a los seguidores que enviaban mensajes de apoyo. Su última transmisión había sido el duelo entre Pachuca y Xolos en la Jornada 5 de la Liga MX, el pasado 16 de agosto para USA.

“Ya en casa dado de alta afortunadamente, listo para seguir mi rehabilitación y comenzar a trabajar nuevamente”, escribió Alonso en una de sus publicaciones. También agradeció las muestras de cariño recibidas: “Sus buenos deseos me motivan a seguir adelante… narrar ha sido mi vida, seguiremos mientras haya facultades y salud para hacerlo bien”.

Mundo del futbol, preocupado por Emilio Fernando Alonso

La noticia también generó reacciones en el medio deportivo. Enrique “Perro” Bermúdez confirmó que habló directamente con Alonso y celebró que su colega se encuentre mejor. Asimismo, el Club Atlante envió un mensaje de apoyo en redes sociales, uniéndose a la ola de buenos deseos para la pronta recuperación del narrador.

Por su parte, Alonso agradeció especialmente al presidente azulgrana, Emilio Escalante, por mantenerse en contacto constante con su familia para conocer su evolución. Con la voz que ha acompañado a generaciones de aficionados, Emilio Fernando Alonso se prepara ahora para retomar lo que más le apasiona: narrar el futbol mexicano.

