¡Hay tiro! Comentarista de TUDN 'reta' a Faitelson a una pelea

Las funciones de boxeo entre personajes fuera del ámbito profesional han ganado popularidad en los últimos años y dentro de TUDN algunos talentos no descartan subirse al ring. Tal es el caso de Damian “Ruso” Zamogilny, quien confesó que le gustaría enfrentar a David Faitelson en un combate de box.

David Faitelson, comentarista de TUDN | IMAGO7

Durante la más reciente emisión del pódcast Más Deporte, Andrés Vaca le preguntó al “Ruso” con quién se animaría a tener un duelo arriba del cuadrilátero, y la respuesta fue directa: David Faitelson.

"David (Faitelson) si me gustaría (para un combate de box). Ponganme a David en buena onda, porque ya lo conozco y hasta cierto punto ya tengo una relación de compañeros que antes no tenía", comentó Zamogilny.

Ruso Zamogilny, analista de TUDN | IMAGO7

Cabe señalar que este ‘reto’ fue en tono de broma, pues a pesar de las polémicas que ambos han protagonizado en redes sociales, actualmente mantienen una buena relación como compañeros en TUDN.

Asimismo, el exfutbolista dejó abierta la puerta a otro posible contrincante: el hijo de José Ramón Fernández.

"Si no se puede David (Faitelson) con el hijo de José Ramón, Juan Pablo", reveló entre risas.

Zamogilny mencionó al hijo de Joserra |