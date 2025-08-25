Faitelson arremete contra 'Cantante' Guerrero y Andrés Vaca por culpa del 'Gato' Ortiz

La frase "Penal para el América" volvió a encender la polémica en el futbol mexicano, especialmente cuando el árbitro central es Marco Antonio “Gato” Ortiz. Este domingo, durante el cierre de la Jornada 6 del Apertura 2025, una decisión arbitral en el partido entre Atlas y América generó reacciones divididas, tanto en la cancha como en la cabina de transmisión de TUDN.

Fue en el minuto 20 cuando una mano dentro del área del Atlas provocó que el silbante marcara penalti. En la repetición televisiva se observa que el jugador del conjunto rojinegro efectivamente extiende el brazo al momento de barrerse para intentar cortar un centro, lo que generó interpretaciones distintas sobre si la acción era sancionable.

El 'Gato' tuvo una nueva actuación polémica | MEXSPORT

Faitelson interrumpe con ironía: “Dime algo nuevo”

En plena transmisión, Andrés Vaca relataba la jugada cuando David Faitelson interrumpió con ironía. "Dime algo nuevo”, expresó el periodista, y pidió a Vaca que repitiera la frase “Penal para el América” con un tono sarcástico.

La conversación subió de tono en la cabina de TUDN. El exárbitro y analista Fernando el “Cantante” Guerrero defendió la marcación. “Al momento de centrar Borja, la mano está extendida, no podemos polemizar en esta acción pues es responsabilidad del jugador”, afirmó en directo.

Ortiz fue protagonista en el partido de Atlas ante América | MEXSPORT

El debate: ¿Dónde poner las manos?

Faitelson cuestionó directamente al "Cantante" Guerrero. “¿Dónde quieres que ponga las manos?”, preguntó al aire, sugiriendo que el movimiento fue natural. Ante la insistencia, el exárbitro señaló que era responsabilidad del jugador de Atlas, tras lo cual Faitelson se resignó. “Está bien, hoy el ‘Cantante’ no quiere polémicas”.

Aunque algunos apuntaron que el reglamento es claro respecto a las manos dentro del área, Faitelson agregó. “Para mí el reglamento está mal redactado”.

La polémica no quedó en la transmisión. David Faitelson llevó el tema a sus redes sociales, donde señaló que no era nada nuevo que Ortiz marcara penal para América y tampoco que sus compañeros de transmisión lo defendieran. "Nada nuevo: ¡Penal para el América! Eso y “El Gato” Ortiz y Vaca, todo un “clásico”…", escribió.

Así fue el comentario de Faitelson | CAPTURA