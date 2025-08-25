¿Qué le pasó al ‘Perro’ Bermúdez? El grave error que encendió las redes sociales

Enrique Bermúdez de la Serna, una de las voces más icónicas del periodismo deportivo en México, volvió a ser tema de conversación en redes sociales, aunque no precisamente por su estilo inconfundible ni por un regreso a la televisión, sino por un error que sorprendió a propios y extraños.

Enrique Bermúdez, histórico narrador del futbol mexicano | MEXSPORT

Durante el partido entre Atlas y América, el histórico narrador —ya retirado de las transmisiones en televisión— estuvo comentando las acciones en su cuenta de X (antes Twitter). Fue ahí donde cometió una confusión que encendió las reacciones de los aficionados: Bermúdez elogió una atajada de Luis Ángel Malagón, pero la atribuyó a Moisés Muñoz, exportero de las Águilas y figura del título azulcrema en 2013.

“Atajadón de @MoyMu23 en una acción enorme pero en serio del arquero michoacano!!”, escribió el ‘Perro’, confundiendo a Malagón con Muñoz.

La publicación no pasó desapercibida. En cuestión de minutos, usuarios llenaron la red con memes, bromas y comentarios que mezclaban humor con preocupación. Algunos seguidores lo tomaron como un simple lapsus, mientras que otros señalaron que no es común que un cronista de su experiencia incurra en un error de este tipo.

¿Vuelve el ‘Perro’ Bermúdez a la televisión?

Cabe recordar que Enrique Bermúdez anunció su retiro de la televisión hace varios meses, tras concluir su etapa en Univisión Estados Unidos. En semanas recientes circularon rumores sobre un posible reencuentro con Raúl Orvañanos en Tubi, pero hasta ahora no existe confirmación oficial.

Bermúdez suena para regresar a la televisión deportiva | MEXSPORT

Lo cierto es que, aunque ya no aparece en las pantallas, el ‘Perro’ sigue generando conversación. Y esta vez, una confusión entre Malagón y Muñoz bastó para poner nuevamente su nombre entre las tendencias del futbol mexicano.

