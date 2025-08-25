Lamine Yamal confirma romance con Nicki Nicole en sus redes sociales

Se acabaron los rumores, Lamine Yamal ha confirmado el romance con la cantante argentina Nicki Nicole mediante sus redes sociales, específicamente, mediante sus historias de Instagram.

Yamal, en pretemporada, había sido visto con la cantante sudamericana, además de que Nicole estuvo presente en la fiesta de 18 años del futbolista español, aunque no había confirmación sobre el romance.

Se confirma el romance entre Yamal y Nicki | CAPTURA|

Luego de las declaraciones de su padre, donde aseguró no conocer a la cantante sudamericana, Lamine subió este lunes a Instagram una foto donde confirma su romance con Nicki Nicole.

Lamine Yamal ha marcado dos goles en dos encuentros en LaLiga, ante Mallorca y frente al Levante, el cuadro catalán se enfrentará al Rayo Vallecano.

Nicki Nicole con la playera de Newell's | AP|