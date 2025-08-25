Paco Chacón arremete contra el arbitraje tras presencia del Gato Ortiz en el Atlas vs América

La polémica nuevamente se hizo presente en la sexta fecha del Apertura 2025, las Águilas del América se impuso ante los Rojinegros del Atlas con contundente 4-2; sin embargo, la presencia de Marco Antonio ‘El Gato’ Ortiz llamó la atención.

El silbante se llevó el protagonismo en el Jalisco y ante esto Francisco Chacón arremetió contra el director técnico de la Comisión de Arbitraje, Horacio Elizondo.

A través de su cuenta de X el exárbitro lanzó un duro mensaje sobre la designación del Gato Ortiz en el partido del América: “Dicen que la culpa no es del Indio…Que poca capacidad del flamante Instructor Elizondo, la C. de árbitros es una broma, no hagan cosas buenas que parezcan malas”.

“Pregunta. porque al único equipo que en todos sus partidos le han mandado árbitros FIFA es al América y que necesidad de mandar al Gato Ortiz después de toda la polémica que todo el mundo sabe, al Gato ya le árbitro dos veces en este torneo, de qué se trata? pareciera que están empeñados en afectar al Gato Ortiz”, resaltó Chacón.

Burlas en redes sociales

Tras la victoria en el Jalisco del América los memes no se hicieron esperar en redes sociales. Gato Ortiz fue el principal reflector junto con comentarios como: “Te quiero mucho Gato Ortiz”, “Penal para el América, Llegó el superhéroe americanista, llegó el Gato Ortiz”.

‘Penal para el América’

Con la marcación del penal el Gato Ortiz catapultó el séptimo penal a favor del conjunto azulcrema en los últimos seis partidos que les dirigió; Tigres, León, Cruz Azul, St. Louis, Tijuana y Atlas.

