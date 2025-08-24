América remonta a Atlas con debut soñado de Allan Saint-Maximin

El Jalisco se pintó de azulcrema. En un juego de ida y vuelta, América pasó de estar cerca de perder el juego a golear al Atlas 2 a 4. El equipo de André Jardine tuvo un cierre soñado y vino de atrás para llevarse los tres puntos a casa, con el debut soñado de Allan Saint-Maximin, quien marcó el tercer gol del encuentro.

MEXSPORT

Así fue la victoria de América sobre Atlas

Con un dominio absoluto del América en los primeros minutos, así llegó el primer gol de la noche. Gaddi Aguirre tocó el esférico con la mano, por lo que sin sudar se sancionó la pena máxima para las Águilas, misma que fue bien ejecutada por Brian Rodríguez para colocar el 0 a 1 en el marcador y convertir en una fiesta azulcrema las gradas del Jalisco.

Cuando parecía que América se iba al descanso con la ventaja, apareció Diego González; el paraguayo se enfiló al marco rival y sobre la marcha apareció Gustavo del Prete, quien se quedó con el balón y tras un recorte sacó un zapatazo para igualar el marcador y hacer vibrar el Coloso de la Calzada Independencia.

MEXSPORT

Ya en la parte complementaria, Atlas se creció en el juego después de que llegó el segundo gol para los Rojinegros. Rivaldo Lozano llegó a línea de fondo por el costado izquierdo y envió un centro preciso para González, quien solo empujó el balón para colocar el 2 a 1 en el partido, convirtiendo en una locura las gradas del Jalisco.

Minutos más tarde llegó el tercero para el Atlas; Uros Durdevic colocó el 3 a 1, pero el árbitro sancionó una posición adelantada, terminando con el festejo de la gente de Atlas en lo que parecía el gol que les daría el triunfo.

América no bajó los brazos y, tras el gol anulado, reaccionó en el partido, por lo que Kevin Álvarez dejó el balón dentro del área para Álvaro Fidalgo, quien definió de gran manera para igualar el marcador, silenciando a la afición Rojinegra.

Maximin debuta en América con gol

Cuando el juego estaba a punto de entrar en el tiempo agregado, Isaías Violante le dejó el balón servido para Allan Saint-Maximin; el francés definió de gran manera para desatar la locura ante la gran cantidad de aficionados del América que se hicieron presentes con el 3 a 2.

MEXSPORT

Ya tiempo agregado, se sancionó la pena máxima a favor del América, misma que atajó Camilo Vargas, pero Víctor Dávila no perdonó en el rebote y solo empujó el balón para colocar el 2 a 4 final.

