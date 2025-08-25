Allan Saint-Maximin comenzó su etapa en el Club América con el pie derecho: su primer gol con Las Águilas ante Atlas desató la euforia de la afición en el Estadio Azteca. Sin embargo, entre la celebración y el entusiasmo, algunos fanáticos en redes recordaron un episodio polémico del francés durante su paso por Newcastle United.
En 2020, Saint-Maximin lideró una remontada de Newcastle en la FA Cup y, tras marcar un gol decisivo, se acercó a las gradas para festejar con la afición. Fue entonces cuando un espectador mostró un gesto insólito: exhibió sus partes intimas.
El aficionado en cuestión bajó sus pantalones y movió sus partes íntimas de manera peculiar, acción que los usuarios de internet bautizaron como “el helicóptero”. El momento quedó captado por las cámaras de televisión y rápidamente se viralizó. Incluso el propio Saint-Maximin reaccionó al extraño suceso en redes sociales.
Con el furor que está causando el francés en el Club América, no se descarta la posibilidad que algo similar suceda en México o que algún aficionado del Club América quiere replicar el festejo.
