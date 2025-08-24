Diego Cocca tras su derrota ante América: “Jugar con uno menos es imposible”

El director técnico del Atlas, Diego Cocca, aseguró que la expulsión de Aldo Rocha fue determinante para la caída de su equipo, ya que es imposible competir con un hombre menos.

Sin el capitán fue difícil

“Hay que ponerse en contexto. Un equipo viene con una racha negativa, que viene con un técnico nuevo y poco entrenamiento, que enfrentó a un América con tres años de trabajo y un plantel de los mejores de México", declaró.

“El equipo compitió y pudo haber estado 3-1; si hubiéramos estado 3-1, el equipo hubiera competido más. Lo que pasó fue una expulsión que pudo ser evitable. Jugar con uno menos contra América es imposible. Me quedó con el equipo que peleó de igual a igual. Vamos construyendo; me quedan sensaciones nuevas y ganas de que sea martes para trabajar con mi equipo”, señaló.

"Atlas es un equipo sólido"

Asimismo, reconoció que su equipo ha recibido muchos goles desde su llegada; sin embargo, enfatizó que esta noche estuvieron más sólidos, por lo que la mejoría será progresiva.

“Es la realidad, lo que le pasa al equipo. Nos hacen muchos goles; estuvimos más sólidos, encontramos un funcionamiento de equipo. No podemos dedicarnos a defender y dejar de atacar", resaltó.

“Hoy el equipo, cuando entendió y confió en que estábamos bien para ir a presionar a América, lo hizo de muy buena manera. Esto es un equipo, atacamos y defendemos todos; cuando lo hacemos bien, somos competitivos y ahora debemos sostenerlo en el tiempo. Siento que vamos por buen camino para mejorar”, concluyó.

