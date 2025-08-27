¿Pedrada a Vaca? TV Azteca presume francés de Martinoli avalado por Gignac

La narración de Andrés Vaca en el partido Atlas vs América sigue dando de qué hablar. El narrador de TUDN fue duramente criticado en redes sociales luego de intentar darle un toque en francés al gol de Allan Saint-Maximin, lo que muchos calificaron como "forzado" e incluso "la peor narración de su carrera".

La situación no pasó desapercibida, pues hasta la aplicación Duolingo se sumó a las burlas sugiriendo a Vaca tomar clases con ellos para mejorar su nivel de francés.

TV Azteca aprovecha y presume a Martinoli

En medio de la polémica, TV Azteca reaccionó y aprovechó la tendencia para destacar a su narrador estrella, Christian Martinoli. La televisora compartió un video en el que Martinoli interactúa con André-Pierre Gignac, delantero de Tigres, preguntándole: "¿Qué tal mi francés?".

El futbolista galo respondió asegurando que estaba "muy bien", avalando el nivel del narrador de Azteca Deportes y generando una ola de comentarios en redes sociales.

Comparaciones y burlas contra Andrés Vaca

Como era de esperarse, los aficionados no dejaron pasar la oportunidad de comparar a ambos narradores. En la publicación de TV Azteca, varios usuarios etiquetaron a Andrés Vaca, burlándose de su intento de hablar francés y asegurando que trató de "imitar" a Martinoli, aunque sin el mismo resultado.

Con esta movida, TV Azteca no solo capitalizó la polémica, sino que reforzó la figura de Martinoli como uno de los narradores más populares y carismáticos de la televisión deportiva en México.

🗣️ ¿El francés de @martinolimx? Avalado por André-Pierre Gignac 🇫🇷 pic.twitter.com/HMiPjEQzoo — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 28, 2025

