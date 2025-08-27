Andrés Vaca manda mensaje a sus detractores tras criticas a su narración en gol de Saint-Maximin

El narrador de TUDN, Andrés Vaca, rompió el silencio tras la polémica que generó su narración en el primer gol de Allan Saint-Maximin. A través de su cuenta de X, el comunicador aceptó que se equivocó en su estilo y pidió disculpas a la afición.

Andrés Vaca, narrador de TUDN | IMAGO7

“Lo puse en un tuit anterior. Perdón por esa narración. Medí mal el termómetro al rededor de Saint-Maximin y no sé por qué pensé que un mame así sería bien recibido. Raro en mí porque nunca narro con toques de ‘humor’. Pero bueno, aprendí. No volverá a suceder. Gracias igualmente”, escribió Vaca en la red social.

Tuit de Andrés Vaca | IMAGO7

El comentario del narrador desató una ola de reacciones entre los usuarios, quienes entre críticas y burlas lo compararon con otros colegas de la narración deportiva, especialmente con Christian Martinoli, reconocido por su estilo peculiar y cargado de ironía.

Pese a la polémica, Vaca reiteró que su intención fue intentar algo diferente, aunque admitió que la forma en que lo ejecutó no fue la adecuada. La disculpa busca dar por cerrado el episodio, aunque el tema continúa generando debate en redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INETERSAR: Travis Kelce y Taylor Swift van por récord de Lionel Messi