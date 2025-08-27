¡Ya es papá! Erick ‘Cubo’ Torres anuncia el nacimiento de su hijo

Grandes noticias para el futbolista mexicano, Erick ‘Cubo’ Torres, pues gracias a una publicación en redes sociales, el actual futbolista del Sporting San José de Costa Rica, anunció el nacimiento de su hijo, Stefano.

Terminó la espera

Desde que el ex jugador de las Chivas, Cruz Azul, Pumas y Selección Mexicana, anunció el embarazo de su esposa, se encargó de documentar y contar todo a sus seguidores a través de su redes sociales, desde las primeras radiografías hasta la revelación de geno, por lo que la llegada del nuevo miembro de la familia era algo que ya esperaban todos.

'Cubo' Torres en Selección I IMAGO7

“Bienvenido a casa Stefano, eres la promesa de Dios reafirmada en nuestra historia. No existen palabras suficientes para expresar el amor tan grande que sentimos por ti, eres vida para nuestra vida. Gracias por escogernos como tus papás, te amamos”, se lee en la publicación de la pareja.

Además del emotivo mensaje, las palabras de los ahora padres primerizos, viene una foto del Cubo y su esposa en la cama del hospital, cargando por primera vez a su tercer y más reciente integrante.

