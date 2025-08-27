Travis Kelce y Taylor Swift van por récord de Lionel Messi

De brazalete de la amistad a anillo de diamantes. A lo largo de dos años, la relación entre Travis Kelce y Taylor Swift ha avanzado con firmeza y, a pesar de que en su momento circularon rumores sobre una posible ruptura, ambos dejaron claro que quieren seguir avanzando de la mano al anunciar su compromiso este martes.

La noticia del compromiso entre la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs tuvo tal impacto en redes sociales, que en menos de un día se posicionó en el sitio 13 como uno de los posteos de Instagram con más 'Me gusta' en la historia. Además, Kelce se colocó como el cuarto deportista en entrar a la lista, después de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

El capitán de la Selección de Argentina mantiene el récord de la publicación más popular, con 74.5 millones de 'Me gusta' en su foto levantando la copa en el Mundial de Qatar 2022. Messi aparece varias veces en la lista, al igual que Ronaldo, mientras que Mbappé solo tiene una publicación, de su fichaje con Real Madrid, en el puesto 17.

Messi y CR7, los más gustados en Instagram

El argentino y el portugués son los usuarios que más aparecen en el Top 20 de las publicaciones más populares en esta red social. En el caso del jugador de Inter Miami, tiene siete posteos entre los más gustados, cinco de ellos relacionados con el Mundial de Qatar 2022. Mientras que el futbolista de Al Nassr tiene seis publicaciones.

Curiosamente, ambos jugadores tienen en su lista la famosa fotografía que realizó Annie Leibovitz previo a Qatar 2022 para Louis Vuitton. En el caso de Ronaldo, es la publicación con más 'Me gusta' en su perfil, cuarta de la lista general. Mientras que en el perfil de Messi es la quinta más gustada.

Las publicaciones de Instagram con más 'Me gusta'

Lionel Messi (@leomessi) – Foto luego de ganar la Copa Mundial de 2022 – 74,5 M – 18/12/2022 Chris Godfrey (@world\_record\_egg) – Foto de un huevo – 60,6 M – 04/01/2019 Lionel Messi (@leomessi) – Foto con el trofeo en su dormitorio – 53,7 M – 20/12/2022 Cristiano Ronaldo (@cristiano) – Foto con Messi jugando al ajedrez (Louis Vuitton) – 41,6 M – 19/11/2022 Lionel Messi (@leomessi) – Foto con el trofeo de la Copa Mundial – 41,2 M – 19/12/2022 XXXTentacion (@xxxtentacion) – Última publicación antes de su muerte – 34,2 M – 20/05/2018 Lionel Messi (@leomessi) – Festejos en Buenos Aires por la Copa Mundial – 33,7 M – 19/11/2022 Cristiano Ronaldo (@cristiano) & Al-Nassr FC (@alnassr) – Fichaje por el Al-Nassr FC – 33,4 M – 30/12/2022 Cristiano Ronaldo (@cristiano) – Foto tras eliminación del Mundial 2022 – 33,2 M – 11/12/2022 Lionel Messi (@leomessi) – Publicidad Louis Vuitton con Cristiano Ronaldo – 32 M – 19/11/2022 Cristiano Ronaldo (@cristiano) & Georgina Rodríguez (@georginagio) – Anuncio de embarazo de mellizos – 31,7 M – 28/10/2021 Cristiano Ronaldo (@cristiano) – Homenaje a Pelé – 31,5 M – 29/12/2022 Taylor Swift (@taylorswift) & Travis Kelce (@killatrav) – Anuncio de compromiso – 30 M – 26/08/2025 Lionel Messi (@leomessi) – Fotos tras partido contra Croacia (Mundial 2022) – 29,1 M – 13/12/2022 Cristiano Ronaldo (@cristiano) – Presentación en Al-Nassr FC – 27,1 M – 03/01/2023 Zendaya (@zendaya) – Feliz cumpleaños a Tom Holland – 26,2 M – 01/06/2021 Kylian Mbappé (@k.mbappe) – Fichaje por el Real Madrid CF – 25,6 M – 03/06/2024 Lionel Messi (@leomessi)– Homenaje a Pelé – 25,4 M – 29/12/2022 Selena Gomez (@selenagomez)– Selfie sin maquillaje – 25,3 M – 13/03/2023 Tom Holland (@tomholland2013)– Meme de Spider-Man con Tobey Maguire y Andrew Garfield – 24,9 M – 23/02/2022

