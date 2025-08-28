Colapinto relata cómo confundió ovaciones de aficionados del Real Madrid a Franco Mastantuono

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Países Bajos, y mientras tanto, el argentino contó una anécdota relacionada con el nuevo futbolista del Real Madrid, con quien comparte nombre, Franco Mastantuono.

Colapinto confunde ovaciones a Mastantuono

El piloto de Alpine asistió al Estadio Santiago Bernabéu para ver el debut de Mastantuono, sin embargo, Colapinto vivió un momento vergonzoso, ya que confundió las ovaciones con las del nuevo futbolista del Real Madrid, procedente de River Plate.

“Fui a ver a Mastantuono y empezaron a gritar ‘Franco, Franco’ y yo decía ‘gracias, gracias’”, contó Colapinto para ESPN, previo al inicio del fin de semana de Fórmula 1 en Países Bajos, donde el argentino buscará sumar puntos.

Colapinto desea éxito a Franco Mastantuono

Colapinto deseó éxito a Mastantuono, pues le alegra que haya futbolistas argentinos en los mejores equipos del mundo. El ex de River Plate sorprendió al mundo por la habilidad que demostró a su corta edad, lo que llamó la atención de Real Madrid.

“Me pone muy feliz que un argentino llegue al máximo nivel en el futbol también y que esté jugando en el Real Madrid, que es un equipo con tanta historia y uno de los mejores de la historia del fútbol. Es algo que como argentino te pone muy orgulloso. Le deseo lo mejor y ojalá que la siga rompiendo”, agregó Colapinto.

