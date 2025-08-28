Champions League 2025: los mejores memes del sorteo del torneo

La Champions League está a punto de iniciar, por lo que uno de sus eventos previos se dio hace un par de horas. El sorteo de la Copa de Campeones definió los enfrentamientos, dejando bastantes duelos atractivos.

Pero no solo los duelos dieron de qué hablar, sino los memes de los mismos. Desde un enfrentamiento bastante repetitivo, hasta un calendario sencillo, estos son los mejores memes del sorteo de la Champions League.

Los mejores memes del sorteo de la Champions

Como se miran las bolas del Real Madrid y Manchester City en cada sorteo de Champions.



pic.twitter.com/3u06Btlr48 — Mario (@Mario___RM) August 28, 2025

“Qué locas las swifties, como se ponen así por una mujer”



Yo desde hace las 9 de la mañana pensando en el sorteo de la Champions League



pic.twitter.com/OuDpToRAbo — Manutinho (@GxlDeManutinho) August 28, 2025

todos atentos al sorteo de champions



la subtrama de sonny pic.twitter.com/goFywqicmd — Alexis (@alexischoclo) August 28, 2025

La final de la Champions a partir de ahora será a las 18:00 en vez de a las 21:00. Nos han arrebatado el último eslabón de civilización que quedaba. pic.twitter.com/VFu5d3pRQt — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) August 28, 2025

Los mejores memes | Captura de pantalla|

