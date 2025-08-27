Jueza del caso Diego Maradona será sometida a juicio político

Han pasado casi cinco años desde la muerte del ídolo argentino, Diego Armando Maradona, sin embargo, su muerte ha causado mucho de qué hablar, la última gran polémica fue la de la jueza Julieta Makintach, quien apareció en un documental sobre la muerte del eterno ‘10’, situación que indignó a la familia del ídolo.

Habrá consecuencias

Julieta Makintach, recientemente fue sometida a un juicio por aparecer en un documental sobre la muerte de Diego Maradona, además de que el jurado dispuso un embargo del 40 por ciento del sueldo de la jueza.

La jueza era integrante del Tribunal Oral Criminal número 2 de la localidad de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires y actualmente cuenta con una suspensión de 90 días, esto tras sus declaraciones en el documental del Diego, donde el tema era que el jurado debía fallar.

Toda esta polémica se dio a raíz de una declaración en el caso anterior donde se acusa a ocho personas de negligencia médica, causando la muerte del ex jugador. La jueza Makintach, apareció en el documental dando declaraciones sobre este caso, situación que está prohibida y que comenzó su proceso para ir a juicio.

