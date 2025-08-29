¡Lo va a regalar! Claudia Sheinbaum aseguró que no se quedará con su boleto para la inauguración del Mundial

Recientemente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acudió a la CDMX para visitar a la mandamás del país, Claudia Sheinbaum, además de aprovechar y dark el primer boleto de la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca.

‘Estoy pensando dárselo a una niña o una joven que le guste el futbol’

Durante la mañanarea del viernes 29 de agosto, la presidenta fue cuestionada sobre la visita de Infantino a Palacio Nacional, por lo que la presidenta aseguró que tuvieron una breve charla sobre el torneo internacional por venir, además de recibir el honor de tener el boleto 001 de la inauguración.

Lo sorpresa vino cuando la doctora Sheinbaum, aseguro que estaba considerando regalar su entrada a un joven o una joven fánatico del balompié, para que éste pueda acudir en su lugar.

"Sí, me dio un boleto, 001... no sé, fíjense que estoy pensando dárselo a una niña o una joven que le guste el futbol que no tiene oportunidad de asistir al estadio", declaró en su reporte la presidenta del país.

Por último, la presidenta vio con mucho entusiasmo que el primer partido de la Copa del Mundo 2026 se lleve a cabo en la Ciudad de México, asegurando que eso atrae la mirada de millones de personas al país. Asimismo, reconoció el detalle de Infantino de tomarse el tiempo de acudir personalmente a tierras aztecas.

"Agradezco mucho porque lo habíamos invitado a México a Gianni Infantino, ayer casi casi en un ratito que tuvo vino aquí y estamos muy emocionados. Es un momento muy especial, ¿saben cuánta gente ve la inauguración? Cerca de seis mil millones de personas, es el espectáculo que más se ve. La Ciudad de México tiene el orgullo de recibir la inauguración de un Mundial por tercera vez", concluyó.

