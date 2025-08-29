Lecce vs AC Milan EN VIVO Serie A Jornada 2

La jornada 2 de la Serie A se pone en marcha con un duelo en el Stadio Via del Mare, donde el Lecce recibe al AC Milan. El encuentro enfrenta a dos equipos con realidades diferentes, pero con la misma urgencia de sumar. Mientras los locales buscan confirmar las sensaciones positivas de su debut, el conjunto rossonero necesita reaccionar tras un golpe inesperado en su estreno liguero.

El Lecce, dirigido por Roberto D’Aversa, dejó buenas señales en la primera fecha, logrando un empate que le permitió arrancar con cierta confianza. Su fortaleza como local será la principal arma para intentar frenar a un rival de mayor jerarquía. Con un bloque compacto y la ilusión de dar la sorpresa, los salentinos saben que cada punto ante los grandes puede convertirse en un colchón importante para mantener la distancia con la zona baja de la tabla.

Del otro lado, el Milan llega con la presión de borrar rápidamente la derrota sufrida en San Siro frente al Cremonense, un resultado que encendió alarmas en un proyecto que aspiraba a comenzar con paso firme. El equipo de Massimiliano Allegri deberá mostrar una versión más convincente, con solidez en defensa y mayor efectividad en el área rival. Jugadores como Rafael Leão, Christian Pulisic y el mexicano Santiago Giménez tendrán la responsabilidad de liderar la reacción en un partido que, para el Milan, solo admite el triunfo como resultado válido.

Con este panorama, el choque en Lecce se perfila como una prueba de carácter tanto para el club local, que busca consolidar su crecimiento, como para un Milan que necesita demostrar por qué está llamado a pelear en la parte alta.

