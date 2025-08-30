Rúben Amorim habla sobre su situación en el United: "A veces quiero dejar al equipo"

El Manchester United es un chiste, esta semana quedaron eliminados en Carabao Cup frente al Grimsby Town, equipo de cuarta división, lo que ha puesto a Rúben Amorim en el ojo del huracán.

Después del fracaso que significó caer de la manera en la que cayeron en la Carabao, el entrenador portugués habló sobre su situación en el Manchester United, asegurando que a veces ha querido dejar al equipo de la Premier League.

Grimsby Town venció al Man United en la Carabao | AP|

“Siendo sincero con ustedes, cada vez que suframos una derrota como esa voy a decir que a veces odio a mis jugadores y en otras ocasiones los adoro, esa es mi forma de hacer las cosas. A veces quiero dimitir, a veces quiero quedarme de aquí a 20 años Hay momentos en los que me encanta estar con mis jugadores y a veces no quiero estar cerca de ellos. Tenemos que mejorar, va a ser difícil, pero estamos enfocados en el próximo partido", comentó Amorim.

El Manchester United se enfrentará este sábado en Old Trafford frente al Burnley en el partido de la tercera jornada de la Premier League.

